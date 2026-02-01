У Краматорському районі внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід

Згідно з оперативною обстановкою на Донеччині станом на ранок 1 лютого, інформації про поранених серед мирного населення не надходило.



Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, найбільш серйозні руйнування зафіксовано у Покровському районі. У селі Заповідне Шахівської громади пошкоджено сім житлових будинків.



У Золотому Колодязі обстрілами зруйновано п'ять будинків, ще по одному — у населених пунктах Торецьке та Кучерів Яр. У Краматорському районі під удар потрапила критична інфраструктура: у Миколаївці пошкоджено газопровід.

У Дружківці внаслідок обстрілу постраждали два приватні житлові будинки, а також складське приміщення. У Бахмутському районі руйнування зафіксовано у Платонівці Сіверської громади — там пошкоджено житловий будинок.



За минулу добу російські війська дев'ять разів обстріляли населені пункти Донецької області. З прифронтових районів евакуйовано 337 осіб, серед них 13 дітей.

Нагадаємо, Дружківку повністю знеструмлено через бойові дії в Донецькій області.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»