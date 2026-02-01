Дружківка повністю знеструмлена через бойові дії

Диспетчер Дружківської РЕМ повідомив про повне відключення міста Дружківка від електропостачання. За інформацією, знеструмлення відбулося «у зв'язку з бойовими діями» та триватиме до усунення наслідків.

Також диспетчер ВУВКГ поінформував, що напередодні ввечері надійшло повідомлення про відміну вечірньої подачі води до Дружківки. Причиною названо «малий обсяг надходження води» у систему водопостачання.



У коментарях місцеві жителі зазначають, що перебої з електроенергією у місті продовжуються вже близько трьох тижнів. За їхніми словами, світло подають нерегулярно — «іноді на 50 хвилин на добу, іноді на дві години».

Також пишуть, що на верхні поверхи вода не подається тиждень.

Раніше «Новини Донбасу» писали, що у мешканців Дружківки почав з'являтися газ, а також почали нагріватися батареї центрального опалення. Зокрема, пишуть, що газопостачання опівдні 31 січня відновлено у деяких районах міста.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»