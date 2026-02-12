Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Когда Starlink стал недоступен российским агрессорам, в Кремле заговорили о нарушении космического права
12 февраля 2026, 13:42

Когда Starlink стал недоступен российским агрессорам, в Кремле заговорили о нарушении космического права

Фото: Вloomberg

Иран и Россия обнаружили «угрозу международному праву» в спутниковой системе Starlink Илона Маска, пишет Вloomberg. По словам дипломатов двух стран, коммерческая сеть спутников опасно размывает границу между гражданскими и военными технологиями.

В Москве предположили, что сеть SpaceX может нарушать Договор о космическом пространстве 1967 года. Российская делегация настаивает на международных переговорах, чтобы ограничить количество новых спутников и уточнить правила их применения — вероятно, после того, как перестала быть удобной для российских военных.

Отдельно в Кремле напомнили, что договор, ратифицированный США и более чем сотней других государств, требует учитывать интересы всех участников космической деятельности.

Судя по риторике Москвы, к этим «интересам» теперь относится и отсутствие у Starlink альтернативного кнопочного блока управления где-нибудь в Роскомнадзоре, который успел заблокировать все полезные мессенджеры.

Еще недавно российские военнослужащие активно пользовались Starlink на фронте, и это Москву не возмущало. Однако после исчезновения доступа к сервису отношение к спутниковой связи резко изменилось — от практического интереса к принципиальному отрицанию.

Компания SpaceX, управляющая сетью из примерно 9600 спутников, оперативно комментировать обвинения не стала, отмечается в издании. Тем временем Starlink остается ключевым каналом связи для украинцев, противостоящих российскому вторжению.

Напомним, Россия сократила количество атак на фронте из-за блокирования Starlink.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
