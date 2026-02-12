Когда Starlink стал недоступен российским агрессорам, в Кремле заговорили о нарушении космического права

Фото: Вloomberg

Иран и Россия обнаружили «угрозу международному праву» в спутниковой системе Starlink Илона Маска, пишет Вloomberg. По словам дипломатов двух стран, коммерческая сеть спутников опасно размывает границу между гражданскими и военными технологиями.



В Москве предположили, что сеть SpaceX может нарушать Договор о космическом пространстве 1967 года. Российская делегация настаивает на международных переговорах, чтобы ограничить количество новых спутников и уточнить правила их применения — вероятно, после того, как перестала быть удобной для российских военных.



Отдельно в Кремле напомнили, что договор, ратифицированный США и более чем сотней других государств, требует учитывать интересы всех участников космической деятельности.



Судя по риторике Москвы, к этим «интересам» теперь относится и отсутствие у Starlink альтернативного кнопочного блока управления где-нибудь в Роскомнадзоре, который успел заблокировать все полезные мессенджеры.



Еще недавно российские военнослужащие активно пользовались Starlink на фронте, и это Москву не возмущало. Однако после исчезновения доступа к сервису отношение к спутниковой связи резко изменилось — от практического интереса к принципиальному отрицанию.

Компания SpaceX, управляющая сетью из примерно 9600 спутников, оперативно комментировать обвинения не стала, отмечается в издании. Тем временем Starlink остается ключевым каналом связи для украинцев, противостоящих российскому вторжению.

Напомним, Россия сократила количество атак на фронте из-за блокирования Starlink.



Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»