Росія скоротила кількість атак на фронті через блокування Starlink

На певних ділянках кількість штурмів росіян поменшала, а на деяких атаки взагалі припинилися

За словами джерел видання «Радіо Свобода» у Генштабі ЗСУ, російські сили зменшили кількість штурмів на фронті після блокування SpaceX незареєстрованих терміналів супутникового інтернету Starlink.

Стверджується, що на певних ділянках кількість штурмів зменшилась, а на деяких атаки взагалі припинилися. При цьому у зведенні Генштабу ЗСУ повідомили про 56 бойових зіткнень на фронті за останню добу.

Раніше Ілон Маск підтвердив, що українська влада звернулася до SpaceX із проханням обмежити РФ використання системи на фронті. Після цього багато Z-каналів повідомили про масове відключення терміналів Starlink на фронті.