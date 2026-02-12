Коли Starlink став недоступним російським агресорам, у Кремлі заговорили про порушення космічного права

Илюстративне фото

Іран та Росія виявили «загрозу міжнародному праву» у супутниковій системі Starlink Ілона Маска, пише Вloomberg. За словами дипломатів двох країн, комерційна мережа супутників небезпечно розмиває кордон між цивільними та військовими технологіями.



У Москві припустили, що мережа SpaceX може порушувати Договір про космічний простір 1967 року. Російська делегація наполягає на міжнародних переговорах, щоб обмежити кількість нових супутників та уточнити правила їх застосування — ймовірно, після того, як перестала бути зручною для російських військових.



Окремо у Кремлі нагадали, що договір, ратифікований США та більш ніж сотнею інших держав, вимагає враховувати інтереси всіх учасників космічної діяльності.



Судячи з риторики Москви, до цих «інтересів» тепер належить і відсутність у Starlink альтернативного кнопкового блоку управління десь у Роскомнадзорі, який встиг заблокувати усі корисні месенджери.



Ще недавно російські військовослужбовці активно користувалися Starlink на фронті, і це не обурювало Москву. Однак після зникнення доступу до сервісу ставлення до супутникового зв'язку різко змінилося від практичного інтересу до принципового заперечення.

Компанія SpaceX, що управляє мережею приблизно з 9600 супутників, оперативно коментувати звинувачення не стала, зазначається у виданні. Тим часом Starlink залишається ключовим каналом зв'язку для українців, які протистоять російському вторгненню.

Нагадаємо, Росія скоротила кількість атак на фронті через блокування Starlink.



Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»