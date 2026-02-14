Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Украина начала локальные контратаки после блокировки Starlink для россиян — The Telegraph
14 февраля 2026, 14:30

Украинские военные начали контратаки после блокирования оккупантам доступа к терминалам Starlink, сообщают аналитики. О контратаках ВСУ после отключения Starlink россиянам британское издание The Telegraph пишет 13 февраля. 

Автор статьи напомнил, что неназванный высокопоставленный чиновник НАТО 11 февраля заявил русской службе BBC о «по крайней мере некоторых успехах Вооруженных сил Украины» на востоке Запорожской области, произошедших после того, как SpaceX заблокировала российским войскам доступ к спутниковым терминалам.

Журналист со ссылкой на американский Институт изучения войны (ISW) пишет, что украинские военные начали локальные контратаки для восстановления связи между позициями между южной частью Доброполья и северной частью Варваровки Запорожской области. 

По мнению аналитиков, атаки ВСУ могут быть обусловлены благоприятными условиями на поле боя, частично созданными потерей российскими войсками терминалов Starlink.

Ранее сообщалось, что после потери доступа к спутниковому интернету Starlink российские военные начали строить так называемые «Wi-Fi-мосты» для восстановления связи на передовых позициях. 

