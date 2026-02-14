Україна розпочала локальні контратаки після блокування Starlink для росіян — The Telegraph

Ілюстративне фото

Українські військові розпочали контратаки після блокування окупантам доступу до терміналів Starlink, повідомляють аналітики. Про контратаки ЗСУ після відключення Starlink росіянам британське видання The Telegraph пише 13 лютого.

Автор статті нагадав, що неназваний високопосадовець НАТО 11 лютого заявив російській службі BBC про «принаймні деякі успіхи Збройних сил України» на сході Запорізької області, що відбулися після того, як SpaceX заблокувала російським військам доступ до супутникових терміналів.

Журналіст із посиланням на американський Інститут вивчення війни (ISW) пише, що українські військові розпочали локальні контратаки для відновлення зв'язку між позиціями між південною частиною Добропілля та північною частиною Варварівки Запорізької області.

На думку аналітиків, атаки ЗСУ можуть бути зумовлені сприятливими умовами на полі бою, які частково створені втратою російськими військами терміналів Starlink.

Раніше повідомлялося, що після втрати доступу до супутникового інтернету Starlink російські військові почали будувати так звані «Wi-Fi-мости» для відновлення зв'язку на передових позиціях.