Отключение Starlink вынудило РФ строить «Wi-Fi-мосты»

После потери доступа к спутниковому интернету Starlink российские военные начали строить так называемые «Wi-Fi-мосты» для восстановления связи на передовых позициях. Видео одного из таких случаев распространили украинские военные в социальных сетях.
На опубликованных кадрах видно российского оператора полевой связи, который поднимается на опору линии электропередач для установки ретранслятора и антенн. В этот момент его поражает FPV-дрон.
Сообщается, что после отключения Starlink российские подразделения стали использовать импровизированные схемы передачи сигнала — «Wi-Fi-мосты». Для устойчивого соединения оборудование приходится размещать на самых высоких точках, включая опоры высоковольтных линий электропередач.
Однако в условиях фронта подъём на большую высоту, установка аппаратуры и возвращение занимают значительное время. Всё это происходит в открытом пространстве, что делает оператора связи крайне уязвимой целью для ударных дронов.
Russian field communications operator hit by FPV while installing a relay on a power line tower.— Special Kherson Cat (@bayraktar_1love) February 12, 2026
After Starlink access was cut off for Russian forces, they started building improvised “Wi-Fi bridges” to restore communications. For stable signal, antennas have to be placed on… pic.twitter.com/HpdCmX7Bvi
Таким образом, отсутствие спутниковой связи вынуждает российских военных подвергать своих связистов смертельному риску ради элементарного поддержания коммуникации между подразделениями.
Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что после прекращения доступа РФ к Starlink в Кремле заговорили о якобы «нарушении космического права».
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
