Отключение Starlink вынудило РФ строить «Wi-Fi-мосты»
13 февраля 2026, 11:22

После потери доступа к спутниковому интернету Starlink российские военные начали строить так называемые «Wi-Fi-мосты» для восстановления связи на передовых позициях. Видео одного из таких случаев распространили украинские военные в социальных сетях.

На опубликованных кадрах видно российского оператора полевой связи, который поднимается на опору линии электропередач для установки ретранслятора и антенн. В этот момент его поражает FPV-дрон.

Сообщается, что после отключения Starlink российские подразделения стали использовать импровизированные схемы передачи сигнала — «Wi-Fi-мосты». Для устойчивого соединения оборудование приходится размещать на самых высоких точках, включая опоры высоковольтных линий электропередач.

Однако в условиях фронта подъём на большую высоту, установка аппаратуры и возвращение занимают значительное время. Всё это происходит в открытом пространстве, что делает оператора связи крайне уязвимой целью для ударных дронов.

Таким образом, отсутствие спутниковой связи вынуждает российских военных подвергать своих связистов смертельному риску ради элементарного поддержания коммуникации между подразделениями.

Ранее «Новости Донбасса» сообщали, что после прекращения доступа РФ к Starlink в Кремле заговорили о якобы «нарушении космического права».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»

ТЕГИ

Места
Украина Рф
Прочее
ЛЭП FPV-дрон ВСУ Связь ВС РФ Wi-Fi-мосты

