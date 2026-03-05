«Шахеды» ночью ударили по Славянску: повреждены многоэтажки, троллейбусы и котельная

Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА

Ночью 4 марта российская армия нанесла удар по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Славянской городской военной администрации Вадим Лях.



Для атаки захватчики использовали БПЛА «Герань-2»/«Шахед».



Повреждены котельная, СТО, детское заведение, магазин, частные дома, три многоэтажки, восемь автомобилей и троллейбусы.



В результате атаки погибших и пострадавших нет.

Напомним, что ночью 3 марта российская авиация сбросила авиабомбы на Славянск, в результате чего повреждены более 60 домов, есть погибший и раненые.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко