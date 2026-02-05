Обмен военнопленными после переговоров в Абу-Даби — что известно

Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157.

В рамках очередного обмена из российского плена удалось вернуть 157 украинцев. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Среди освобожденных — военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы, а также гражданские лица.

Домой вернулись солдаты, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.

По словам главы государства, работа по освобождению пленных продолжается.

Россияйские медиа также показали кадры со встречи освобожденных из плена военных.

Тем временем двухдневные трехсторонние украино-американо-российские переговоры о прекращении войны в Украине в Абу-Даби (ОАЭ) завершились.



Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что после трехсторонних переговоров были контакты украинской переговорной команды с американской стороной.



Специальный представитель президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который участвует в переговорах, ранее сообщил, что делегации «договорились об обмене 314 пленными — первый такой обмен за пять месяцев».



«Этот результат был достигнут благодаря детальным и продуктивным мирным переговорам», — добавил он.



Спецпредставитель Трампа также анонсировал прогресс в переговорах на ближайшие недели, не уточнив деталей.

Авторка: Юля Тараруй, выпускающая редакторка сайта «Новости Донбасса»