Армія РФ накопичує резерви та готується до активізації наступу у Покровсько-Мирноградській агломерації – ЗСУ

Ситуація на Покровському напрямку. Фото: карта Генштабу ЗСУ

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник угруповання військ «Схід», майор ЗСУ Григорій Шаповал.



За його словами, фіксуються ознаки підготовки російських військ до активізації наступальних дій із залученням накопичених резервів.



«Ворог нарощує кількість авіаударів та застосування інших вогневих засобів. Противник зосереджує зусилля, зокрема, на спробах просування у районі села Гришине, намагається прорватися до його центральної частини, одночасно штурмуючи населений пункт з півночі та півдня. Росіяни також намагаються повністю оволодіти містами Покровськ і Мирноград. Підрозділи Сил оборони України утримують визначені позиції на північних околицях цих населених пунктів», – розповів офіцер.

Нагадаємо, що російська армія намагається відрізати від логістики місто Лиман Донецької області.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко