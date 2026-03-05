Світло 6 березня відключатимуть не всім: прогноз «Укренерго»

У п'ятницю, 6 березня, у деяких областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі
«Укренерго».
Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових — графіки обмеження потужності.
«Укренерго» повідомило, що відключення електроенергії продовжуються через наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.
«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень на вашу адресу дізнайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — уточнили у відомстві.
Раніше ми писали, що в лютому українські енергетики відновили електропостачання для понад 3,1 млн. споживачів, що залишилися без світла через ворожі атаки та бойові дії.
Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»
