Світло 6 березня відключатимуть не всім: прогноз «Укренерго»

Графіки погодинних відключень світла діятимуть

У п'ятницю, 6 березня, у деяких областях України діятимуть графіки погодинних відключень світла. Про це повідомили у пресслужбі

«Укренерго».



Протягом доби для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень, а для промислових — графіки обмеження потужності.



«Укренерго» повідомило, що відключення електроенергії продовжуються через наслідки масованих комбінованих ударів Росії по енергетичних об'єктах України.



«Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень на вашу адресу дізнайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні», — уточнили у відомстві.



Раніше ми писали, що в лютому українські енергетики відновили електропостачання для понад 3,1 млн. споживачів, що залишилися без світла через ворожі атаки та бойові дії.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»

