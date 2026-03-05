Україна отримала від США запит на підтримку захисту від «шахедів» на Близькому Сході — Зеленський

Україна отримала від США запит на підтримку захисту від «шахедів» на Близькому Сході

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що США направили запит на підтримку захисту від «шахедів» у регіоні Близького Сходу. Про це він повідомив у телеграм.



«Доручив надати необхідні кошти та забезпечити присутність українських фахівців, які можуть забезпечити необхідну безпеку», — заявив він.



За словами глави держави, Україна допомагає партнерам, які допомагають нашій безпеці, захисту життя наших людей.



Раніше ми писали, що іранський безпілотник «Шахед» завдав удару Міжнародному аеропорту в Нахічевані, Азербайджан.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»