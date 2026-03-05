Двоє піхотинців майже 3 місяці тримали оборону на позиції Костянтинівського напрямку

Військові повернулися із позиції. Фото: скриншот

Українські військовослужбовці повернулися з позиції на Костянтинівському напрямі. Вони тримали оборону 87 днів. Про це повідомили у преслужбі 93 окремої механізованої бригади «Холодний Яр».



Микола та Сергій пройшли медичний огляд у стабілізаційному пункті.



«Близькі обстріли, виснаження, стрес могли вплинути на їхнє здоров'я. Після огляду Микола вперше майже за 3 місяці дзвонить по телефону дружині», — йдеться у повідомленні.

Авторка новини: Кароліна Гайдук, випускова редакторка «Новин Донбасу»