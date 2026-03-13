Російська авіація вдарила по Дружківці: поранені дві жінки, одну з них врятували з-під завалів будинку

Порятунок пораненої жінки з-під завалів після обстрілу Дружківки. Фото: ДСНС

12 березня російська авіація завдала удару по приватному сектору міста Дружківка. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Внаслідок атаки поранення отримали дві жінки, одна з яких опинилася під завалами зруйнованого будинку.



Бійці ДСНС за допомогою аварійно-рятувального інструменту дістали постраждалу з-під завалів. Жінок броньованим автомобілем доправили до лікарні для госпіталізації. Аварійно-рятувальні роботи завершені.

Нагадаємо, що 12 березня російський «Ланцет» атакував Слов'янську громаду на Донеччині, внаслідок чого пошкоджені будинки.

Автор: випусковий редактор «Новин Донбасу» Євген Мирошниченко