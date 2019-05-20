Удостоверение президента упало на пол после вручения Зеленскому

Удостоверение президента Украины упало на пол после его вручения Владимиру Зеленскому на церемонии инаугурации в Верховной Раде. Этот момент попал в телетрансляцию мероприятия и на него обратил внимание «Цензор.нет».



Удостоверение президента Зеленскому вручила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук. А глава Конституционного суда Наталья Шапала вручила новоизбранному президенту официальные символы власти президента.



Согласно церемониалу, Зеленский принял удостоверение и передал его одному из сотрудников почетного караула, положив на специальную церемониальную подушечку. Через несколько секунд, удостоверение соскользнуло на пол, но было поднято кем-то из участников церемонии и положено на место.

Все фото: president.gov.ua

Это не первый конфуз во время церемоний инаугурации президента Украины. Так в 2010 году, когда Виктор Янукович Заходил в зал Верховной Рады, перед ним закрылись двери. В 2014 году на инаугурации Петра Порошенко солдат почетного караула упал в обморок.