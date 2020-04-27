«Работа есть, но платят мало» - жители Донецка о своих доходах

Количество обращений в центры занятости Донецкой области за период карантина увеличилось вдвое, до 500 человек ежедневно. К середине апреля статус безработного получили более 15 тысяч жителей подконтрольной территории региона. Это на 42% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Количество получателей помощи при этом возросло на 56% - сейчас их 12,5 тысяч. Такие неутешительные данные предоставили в Донецком областном центре занятости. Сложно представить картину за рамками официальной статистики, ведь есть люди, которые не обращаются в центры занятости.



В каком состоянии сегодня рынок труда по ту сторону линии соприкосновения – неизвестно. Группировка «ДНР» лишь частично раскрывает данные по территории, которую контролирует. И ее «официальные данные» так же далеко от реальности. Известно, что к концу марта статус безработного в отдельных районах Донецкой области получили более 13 тысяч человек.



При этом главный «центр занятости ДНР» продолжает работать в условиях карантина – людей принимают по предварительной записи и только тех, кто в медицинской маске. Кроме этого людям обещают подобрать работу дистанционно – по телефону.



Как обстоят дела с трудоустройством в городах, где еще до карантина было непросто найти работу с достойным уровнем зарплаты?



Донецк, который до начала вооруженного конфликта считался столицей области, был привлекателен для инвесторов и развития бизнеса. Сегодня город держится на плаву преимущественно за счет малого бизнеса и финансирования из России, власть которой не отрицает, что помогает Донецку не только гуманитарной кашей.



Со страниц местных пабликов пока не исчезли регулярные объявления о наборе мужчин в незаконные вооруженные формирования «ДНР». Такие «вакансии» привлекают зарплатой - рядовой от 15 тысяч рублей (6 тысяч гривен по курсу 2,5 рублей за 1 гривну), сержант - от 19,5 тысяч рублей (7,8 тысяч гривен).

Остальной массив объявлений предлагает более низкую оплату труда.



Хотя встречаются и мирные вакансии с таким уровнем зарплат. Например, кондитеры, пекари и повара частных предприятий могут заработать примерно столько же.



Но гораздо чаще через объявления ищут охранников, кассиров, уборщиков, грузчиков, зарплата которых будет ниже 10 тысяч рублей (4 тысячи гривен).



Например, продавец продуктового магазина в Калининском районе Донецка в день может заработать 500 рублей – столько же предлагают фасовщикам, грузчикам в соседней Макеевке. То есть в месяц их зарплата составить от 3 до 6 тысяч гривен. Чуть выше зарплата торговых представителей, водителей на собственном авто.



«Я уже долгое время занимаюсь подработкой, у меня нет постоянного заработка. Раньше я раздавала листовки, подрабатывала курьером. После того как в Донецке объявили карантин, я осталась без работы. Листовки сейчас запрещено раздавать. В услугах курьера тоже мало кто нуждается, потому что фирмам проще на время сделать своих постоянных работников курьерами», - рассказала «Новостям Донбасса» 35-летняя дончанка Анна.



Девушка признает, что, не имея высшего образования, при желании может найти не просто подработку, но и полноценную работу, например, в «Зеленстрое» или в продуктовом магазине. Но она согласна далеко не всякую работу по личным причинам, которых не называет. Месяц карантина она прожила на зарплату матери, которая работает уборщицей в школе (около 3 тысяч рублей).



Макеевчанка Ольга, которой 30 лет, тоже не хочет работать кассиршей. По образованию она менеджер. Женщина нашла работу относительно недавно – уже полгода она продает товар через интернет. Ольга воспитывает 6-летнюю дочь и удаленная работа для нее стала спасением задолго до начала карантина. В месяц она зарабатывает 8-10 тысяч рублей (3,2-4 тысячи гривен).



«Живя в Донецке, можно работать удаленно как на российские фирмы, так и на украинские. Это не только продажа товара, а, например, написание рекламных текстов для сайтов. Разумеется, программисты тоже здесь остались, но хороший специалист, сидя в Донецке может работать на компании по всему миру», - рассуждает Ольга.



Она говорит, что онлайн-продажи позволяют ей обеспечивать себя в Макеевки, но все же уровень зарплат оставляет желать лучшего.



«Денег, конечно, не хватает на все, что хочется купить. Но тем не менее, в Донецке и Макеевке можно прожить на них, потому что сейчас продукты, одежда и коммунальные услуги здесь дешевле, чем в большинстве украинских городов», - говорит Ольга.



Ранее «Новости Донбасса» писали, что в 2019 году средний размер заработной платы в подконтрольных группировке «ДНР» районах Донецкой области не превышал 11498 рублей (4849 гривен). Минимальная зарплата на этих территориях официально составляет 2514 рублей (1060 гривен). В феврале 2020 года «ДНР» установила, что размер минимальной зарплаты на подконтрольной группировке территории должен быть 6065 рублей (2277 гривен по актуальному курсу).



Что предлагает донецкий центр занятости, который при «ДНР» стал «общереспубликанским»?



В январе группировка «ДНР» объявила о повышении зарплат медиков. Местные СМИ заявили, что теперь средняя зарплата медицинских работников достигает 19 тысяч рублей (7,6 тысяч гривен), а средний заработок младшего медперсонала – около 14 тысяч рублей (5,6 тысяч гривен). В то же время на сайте «центра занятости ДНР» зарплату в 19 тысяч рублей обещали лишь психиатру еще до объявленного повышения. Врачам других направлений и категорий предложено примерно на 10 тысяч меньше: патологоанатому – 8,4 тысяч рублей (3,3 тысячи гривен), медсестре – от 6 до 9 тысяч (2,4 - 3,6 тысяч гривен), фельдшеру – 6,8 тысяч (2,7 тысяч гривен), лаборанту – 9,3 тысячи (3,7 тысяч гривен), стоматологу-хирургу – 10,5 тысяч рублей (4,2 тысячи гривен).



Узкопрофильным специалистам, которые будут возглавлять отделения в больницах предложено гораздо больше. Например, начальнику специализированного отделения для лечения ВИЧ-инфицированных предлагают 24 тысячи рублей (9,6 тысяч гривен).



В первую десятку самых высокооплачиваемых «республиканских» должностей в Донецке вошли:

«государственный» аудитор (43,3 тысячи рублей - 17,3 тысячи гривен)

программист (37,6 тысяч рублей - 15 тысяч гривен)

советник с опытом работы в «МГБ ДНР» (35,7 тысяч рублей - 14,2 тысячи гривен)

главный бухгалтер (35 тысяч рублей - 14 тысячи гривен)

главный инженер (34 тысячи рублей - 13,6 тысяч гривен)

начальник отдела по оперативному розыску (32 тысячи рублей - 12,8 тысяч гривен)

Затем идут творческие профессии – артистам оркестра, вокалистам, дирижерам, артистам балета предложены зарплаты от 24 до 30 тысяч рублей (9,6 - 12 тысяч гривен). После них – рядовые «оперуполномоченные» и горнорабочие разных категорий и разрядов. И те, и те могут зарабатывать от 14 до 24 тысячи рублей (5,6 - 9,6 тысяч гривен). Подземным электрослесарям предлагают зарплату от 9 до 16 тысяч рублей (3,6 - 6,4 тысячи гривен).



Учителям и педагогам предлагают от 8 до 9 тысяч рублей (3,2 - 3,6 тысяч гривен), дворникам и грузчикам – 6-7 тысяч рублей (2,4 - 2,8 тысяч гривен).



Стоит напомнить, что работники предприятий, подконтрольных «ДНР» регулярно заявляют о долгах по зарплате. Например, в конце 2019 года и в январе 2020-го были задержки с выплатой зарплат в угольной и металлургической отрасли. Работники получают деньги по частям. Подробнее об этом «Новости Донбасса» писали ранее: РУБЛЕВЫЙ «ОСТРОВ» УКРАИНЫ. НА ЧТО ЖИВЕТ «ДНР».



Стоит отметить, что так называемый чиновничий аппарат «ДНР» тоже нуждается в кадрах. Правда, подобные вакансии вы вряд ли найдете в газете объявлений или в пабликах соцсетей. Иногда объявления о подборе кадров можно встретить на сайте «центра занятости». Например, начальнику отдела социальной помощи в Донецке предлагают 18,5 тысяч рублей (7,4 тысячи гривен). Начальнику отдела строительства, реконструкции и восстановления объектов – 20,6 тысяч рублей (8,2 тысячи гривен).



Но непыльная и относительно хорошо оплачиваемая работа в офисе, например, в администрации при «ДНР» или другом «ведомстве» группировки требует жертву. Одна из главных причин, по которой идеальный соискатель может не получить должность – это его предыдущие поездки через линию соприкосновения. Если в «отделе кадров» при «ДНР» станет известно, что соискатель посещал территорию, подконтрольную украинской власти с 2016 по настоящее время, у него почти нет шансов для карьеры в «госаппарате ДНР».



Если же человек подошел на должность, он вряд ли сможет свободно пересечь КПВВ в ближайшее время, то есть он становится невыездным. Специальный «указ», запрещающий «госслужащим ДНР» выезжать на территорию, подконтрольную украинской власти, издал еще в конце 2017 года Александр Захарченко (убит в августе 2018 года).