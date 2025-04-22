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Япония предоставит Украине спутниковые данные для ГУР МО

22 апреля 2025, 13:48

Япония предоставит Украине спутниковые данные для ГУР МО

Япония будет предоставлять ГУР МО Украины спутниковые разведданные. Об этом сообщает Intelligence Online.

Это решение стало беспрецедентным шагом для Токио — Япония впервые делится разведывательной информацией с государством, находящимся в состоянии активного вооружённого конфликта.

Спутниковые снимки высокого разрешения Украине передаёт японская компания iQPS, которая в данный момент эксплуатирует пять спутников. Отмечается, что на полную настройку системы потребуется 2–3 месяца.

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