Япония предоставит Украине спутниковые данные для ГУР МО

Япония будет предоставлять ГУР МО Украины спутниковые разведданные. Об этом сообщает Intelligence Online.
Это решение стало беспрецедентным шагом для Токио — Япония впервые делится разведывательной информацией с государством, находящимся в состоянии активного вооружённого конфликта.
Спутниковые снимки высокого разрешения Украине передаёт японская компания iQPS, которая в данный момент эксплуатирует пять спутников. Отмечается, что на полную настройку системы потребуется 2–3 месяца.
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