Российская авиация разбомбила монастырь в Курской области

Российские Z-блогеры опубликовали видео бомбардировки православного монастыря в селе Горналь Курской области, о чём сообщили в одном из своих телеграм-каналов.
«Курское направление, Горналь. ВСУ воспользовались режимом тишины, введённым на Пасху, чтобы закрепиться на территории монастыря. Позиция была уничтожена нашей авиацией с помощью ФАБ-3000», — говорится в сообщении.
Ранее Воздушные силы ВСУ опубликовали скриншоты из системы «Вираж-планшет», зафиксировавшие траекторию полёта российской управляемой авиационной бомбы, направленной по интернату в Судже, также расположенном в Курской области.
Победим цензуру вместе!Как читать «Новости Донбасса» на оккупированных территориях