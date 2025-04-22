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FT написало, что Путин может отказаться от требований полного контроля над четырьмя областями Украины: в Кремле отреагировали

22 апреля 2025, 22:01

FT написало, что Путин может отказаться от требований полного контроля над четырьмя областями Украины: в Кремле отреагировали

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль Глава Кремля Владимир Путин. Фото: Кремль

Глава Кремля Владимир Путин предложил США остановить войну против Украины по нынешней линии фронта. Об этом пишет британское издание Financial Times со ссылкой на три информированных источника, передает «Европейская правда».

На прошлой неделе Путин сказал спецпредставителю президента США Дональда Трампа Стиву Виткоффу, что Россия может отказаться от «претензий» на неоккупированные части четырех областей Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

«Это предложение является первым официальным сигналом, который Путин дал с начала войны, что Россия может отступить от своих максималистских требований о прекращении вторжения», – отметили в FT.

В то же время европейские чиновники опасаются, что Путин, вероятно, использует очевидную уступку в сторону США, чтобы склонить Трампа к принятию других требований России и навязать их Украине – например, признание аннексии Крыма и запрет вступления в НАТО.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в комментарии прокремлевскому агентству «РИА Новости» назвал эту новость «фейком».

«Сейчас публикуется много фейков, в том числе их публикуют и уважаемые издания. Поэтому слушать надо только первоисточники», – сказал Песков.

Напомним, что американские СМИ заявили, что США в Лондоне предложат официально признать Крым «российским». Президент Украины Владимир Зеленский ответил на эту информацию.

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