Мошенники пытаются завладеть персональными данными клиентов «Ощадбанка»

Фейковые письма от имени «Ощадбанка» стали массово рассылать мошенники. Об этом сообщили в руководстве финансового учреждения.
Отмечается, что в сообщениях с адреса [email protected] злоумышленники требуют подтвердить личность и угрожают блокировкой счета. Чтобы избежать этого, пользователям предлагают перейти по мошеннической ссылке.
По словам председателя правления «Ощадбанка» Сергея Наумова, команда банка не посылает подобных сообщений, о чем свидетельствует адрес, с которого приходят мошеннические сообщения.
Он заявил, что цель злоумышленников — завладеть конфиденциальными данными клиентов с целью их дальнейшего использования в преступных целях.
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