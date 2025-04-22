Зеленский: Украина готова к переговорам с Россией в любом формате, но есть условие

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Именно прекращение огня должно стать первым шагом к справедливому и продолжительному миру. Об этом во время пресс-конференции накануне встречи переговорных групп в Лондоне заявил президент Украины Владимир Зеленский.



По его словам, после этого Украина готова перейти к переговорам с РФ в любом формате.



«В любом формате, потому что мы уже будем верить, что имеем хоть какой-то результат, что Россия действительно готова. Готова к реальным шагам, к результату. Что это серьезные люди, серьезные шаги, а не очередная инфантильность», – отметил Зеленский.

Напомним, что американские СМИ заявили, что США в Лондоне предложат официально признать Крым «российским». Президент Украины Владимир Зеленский ответил на эту информацию.