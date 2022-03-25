«Все идет по плану». Почему Россия за месяц вторжения в Украину потеряла 7 генералов

Иллюстрация Новостей Донбасса

Прошло больше месяца с начала российского вторжения на территорию Украины. Хотя все 8 лет гибридного конфликта российские политики и аналитики ток-шоу на федеральных каналах рассказывали о высокой боеспособности российской армии. А еще — как Россия возьмет Киев за пару дней.



Президент России Владимир Путин уверяет, мол «все идет по плану». Хотя уже можно констатировать, что все предыдущие заявления оказались бравадой. По данным ВСУ уже более 16 тысяч российских солдат погибли в ходе этой войны. Российские власти отчитались всего о 1351 убитом солдате. В то же время независимые источники называют цифру — от 8 до 10 тысяч.



Таким образом Россия потеряла больше половины от того, что СССР в Афганистане за 10 лет: там, по официальным данным, погибло 15 051 советских солдат. Кроме того, за месяц украинские военные ликвидировали семь российских генералов. За 10 лет в Афганистане СССР лишилась пяти генералов.



«Это огромное число даже если сравнивать со Второй Мировой. Тогда количество погибших в месяц в войне никогда не превышало одного-двух генералов. А тут уже 7», — отмечает военный эксперт Олег Жданов.



Генерал — это высшее воинское звание в России. На одного генерал-майора приходится 1 дивизия численностью около 15 тысяч человек личного состава.



Первый погибший в Украине генерал — Магомед Тушаев. Он был уничтожен артиллерийским огнем ВСУ на второй день войны под Гостомелем Киевской области. Тушаев возглавлял полк спецназначения имени Кадырова.



Глава Чечни Рамзан Кадыров отрицал гибель Тушаева, даже показывал якобы его голосовые сообщения. Обещал вскоре опубликовать видео с ним — но так ничего и не выложил. Зато в сети начали подчищать информацию о нем на различных ресурсах, в той же Википедии удалили страницу. Хотя видео о нем остались.



Второй ликвидированный — генерал-майор Андрей Суховецкий. И его смерть, в отличии от Тушаева, признали. 47-летний Суховецкий был командиром 7-й десантно-штурмовой дивизии. Ранее принимал участие в военной кампании России в Сирии.







Следующий генерал-майор — Виталий Герасимов, его украинские вооруженные силы ликвидировали под Харьковом.



Он принимал участие во второй Чеченской войне, также в сирийской кампании и даже получил медаль «За возвращение Крыма».



Четвертая сбитая птица высокого полета — генерал-майор Андрей Колесников, командующий 29-й армией Восточного военного округа в Забайкальском крае. Ранее в военных действиях не участвовал. Но также бесславно погиб в Украине.







Следующий генерал-майор погиб под Мариуполем. Звали его Олег Митяев, он командовал элитной 150-ой мотострелковой эксперементальной дивизией с двумя хорошо обученными танковыми полками.







Что примечательно, на украинскую землю он ступил не впервые — в 2015 году он командовал российской бригадой на Донбассе, за что и заработал свое генеральское звание, которое ему присвоил своим указом Путин. Отметился он и в Сирии, а прославился своим жестоким отношением к местному населению.



Шестой уничтоженный генерал — Андрей Мордвичев. Он даже генерал-лейтенант — это на один ранг выше, чем генерал-майор. Командовал Мордвичев 8-ой общевойсковой армией Южного военного округа.







Он был командующим парадами на 9 мая последние 5 лет в разных городах России. На территории Украины парад не получился. ВСУ его ликвидировали в Чернобаевке — той самой, где российских военных и их технику уничтожали уже 10 раз, а они все равно продолжают ее стаскивать на местный аэродром. И… на этот самый десятый раз был «стянут» еще один генерал-лейтенант Якова Рязанцев — он и замыкает эту генеральскую семерку. Пока что.

Как сообщается, он был накрыт артиллерией и погиб. Рязанцев командовал 49-й общевойсковой армии Южного военного округа РФ. По имеющимся данным, принимал участие в некоторых операциях в Сирии, также имеет медаль так называемой Абхазской республики «За мужество», отмечается, что за выполнение миротворческих задач и охрану границы.



Так в чем же причина таких существенных неудач? Эксперт Олег Жданов отвечает, что у российской армии все плохо со снабжением и коммуникацией.



«Для того, чтобы иметь реальную картину Генеральный штаб России вынуждает органы управления дивизией выдвигаться как можно ближе к войскам, чтобы была реальная картина. Также они вынуждены быть силой приказа и принуждать личный состав к участию в боевых действиях, а потому они вынуждены находиться как можно ближе к месту ведения боевых действий. Соответственно, они попадают под огневое поражение ВСУ».



Военный эксперт добавляет, что гибель 7 генералов — колоссальные потери для России. Дело в том, что российская армия построена по жесткому принципу единоначалия и где роль командира в системе управления определяющая.



«Его смерть — это трагедия для личного состава. Даже если будет назначен заместитель, то он может не пользоваться таким авторитетом, у него нет таких деловых качеств, как были у его предшественника. И, соответственно, человек начинает принимать решения совсем в другом стиле что что очень плохо сказывается на управляемости войсками и на выполнении ими боевых задач», — подытожил Жданов.



«Все идет по плану». А предусмотрены ли в этом плане еще несколько генералов на уничтожение — мы с вами узнаем позже.

