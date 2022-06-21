Будет ли окружение Северодонецка и штурм Славянска? Интервью с военным экспертом Олегом Ждановым

Северодонецк. Фото: Национальная полиция Украины

Бои за Северодонецк не утихают. По последним заявлениям, Россия планирует захватить всю Луганскую область до 26 июня. «Новости Донбасса» узнали у военного эксперта Олега Жданова, смогут ли взять город в кольцо. Еще расспросили о штурме Славянска, вероятности «Авдеевского котла», новом наступление на Киев и о том, как долго продлится война.



«Окружение Северодонецка маловероятно»

— Насколько важен Северодонецк в стратегическом плане? Для России, которая пытается его захватить уже довольно долго. И для Украины: если есть угроза окружения, стоит ли оставлять там украинских военных?



— Он имеет политическое значение, как действующая столица Луганской области. В принципе, если есть такая возможность, если цена вопроса не настолько высока в плане потерь наших солдат, то есть смысл его удержания. Чем меньше у нас останется территории Луганской области под нашим контролем, тем сложнее будет ее удерживать. Поэтому, если есть два города, надо удерживать два. Если так сложится, что нам придется оставить Северодонецк, тогда мы все усилия сосредоточим на Лисичанске.







— 20 июня стало известно о захвате Метелкино в 5 километрах от Северодонецка. Какое это имеет значение в военном плане?



— В принципе, ничего особенного. Это просто идет переход отдельных районов или пригородов из одних рук в другие. Был под нашим контролем. Теперь он, к сожалению, под российским контролем. Ситуация может измениться таким образом, что завтра мы его можем вернуть под свой контроль. Это уличные бои, тут очень тяжело что-то предсказывать, но это не говорит о том, что там что-то случилось критическое. Вспомните, была ситуация, когда мы контролировали 20% Луганской области. Сейчас мы контролируем уже больше.



— Есть ли угроза окружения Северодонецка?



— Самого Северодонецка — угроза существует, но вероятность ее очень низкая. Кстати, это Метелкино — именно поэтому российские войска пытаются его штурмовать, чтобы пройти вдоль поймы речки и окружить город. Пока мы их там удерживаем, до тех пор угрозы окружения нет. С севера у них там успехов нет вообще в плане продвижения.



— Замминистра обороны Анна Маляр на днях заявила, что Россия планирует выйти на административные границы Луганской области до 26 июня. Реально ли это?



— На сегодняшний день есть информация, что они уже не привязываются к датам. Предыдущая дата, последняя, была 22 июня. Я так понимаю, что у них нет никаких перспектив к 22-му числу взять этот город. Соответственно, может быть появилось 26-е, но я не слышал об этом. Другие источники говорят, что они уже просто решили давить. Давить до тех пор, пока у них будут силы, чтобы взять этот город. В принципе, ставится вопрос, если в ближайшее время не возьмут и выдохнутся, значит, будет какая-то оперативная пауза для подтягивания резервов. Потому что сегодня им даже уже нечего бросить в бой, чтобы нарастить свои усилия.



«До Славянска нужно еще дойти»

— Из Славянска начинают активно эвакуировать жителей. Означает ли это, что российская армия планирует наступать на город в ближайшее время? Насколько это возможно, ведь Славянск довольно хорошо укреплен.



— Сначала нужно посмотреть, хватит ли у них сил пройти Райгородок. Там и водные преграды в этом районе, и одно очень узкое место, одна дорога, которая проходит через Райгородок. Поэтому им нужно еще дойти. То, что людей эвакуируют, я считаю, решение абсолютно правильное. Чтобы не повторить ошибок, как в Лисичанске, что город не эвакуировался, а потом, когда начались массированные обстрелы, в том числе и с авиацией, тогда уже стало огромной проблемой эвакуация мирных жителей. Поэтому лучше людей вывезти сейчас. Даже с тех позиций, которые есть, допустим, реактивная артиллерия уже может доставать до Славянска. Ствольная еще нет, а реактивная да. И авиация российская, и ракеты российские могут доставать до Славянска.







— «Авдеевский котел» — возможен ли?



— Вероятность очень маленькая. Я бы, наверное, больше даже обратил внимание на Золотое, оно в полукольце. И то, мы там хорошо держимся, продвижения российских войск нет. А вот Авдеевка и вся линия соприкосновения в Донецкой области до сих пор осталась неприступной. В районе Авдеевки немного продвинулись, но это выступ в нашу сторону и все. Не более того. Про котел там речи быть не может.



«Уничтожение складов с боеприпасами ослабит наступление»

— Нужна ли России критически необходимая «оперативная пауза» в битве за Донбасс? Может ли армия РФ без нее продолжать наступление?



— Она не просто нужна, она сегодня уже назрела. Для России это уже становится на грани катастрофы. Если они сейчас не остановятся и не выдохнут, чтобы подсобрать оперативный резерв, не перейдут к резкой позиционной войне, то они могут просто обломаться. У них уже захлебывается наступление, им просто нечем подпитывать. Должен наступить переломный момент, когда у них кончатся силы и мы просто можем погнать их в обратном направлении.



— Обстрелы складов с боеприпасами в Красном Луче, Донецке — это диверсии боевиков или работа ВСУ? Ослабит ли уничтожение складов наступление России?



— Существенно может ослабить. Именно с этих складов идет подпитка первой линии обороны. Они туда привозят все, в основном железнодорожным транспортом, а потом оттуда развозят по позициям. Для нас это очень существенно, чтобы обескровить фронт и лишить его необходимого количества боеприпасов. Эти сумасшедшие обстрелы с ненормированным расходом снарядов со стороны России — они могут в ближайшие дни резко уменьшиться из-за дефицита боеприпасов. Поэтому для нас это правильное решение. И да — это наша артиллерия. Мы работаем, по возможности наносим удары на всю максимальную дальность досягаемости нашей артиллерии.



«Дальнейшее наступление будет не сразу»

— Донецкая и Луганская области в административных границах — это конечная или краткосрочная цель России? Если захватчики пойдут дальше, то куда в первую очередь?



— Это, я так скажу, промежуточная цель. Они понимают, что сил и средств не хватило, наскоком взять Украину не получилось. Они дифференцировали задачу, разбили ее на подэтапы. Это очередной подэтап. Дальнейшее наступление будет не сразу, а через какое-то время. Сейчас им нужно поднакопить резервы. Направление будет Запорожье и Днепр. Если они выйдут к реке, они могут смело поворачивать на север и вдоль реки двигаться на Киев. Это стратегический план. Его можно осуществить только при наличии соответствующей группировки войск. Таковой у РФ на сегодня нет.



— То есть, сейчас говорить о новом наступлении на Киев нет смысла?



— На сегодняшний день нечем наступать на Киев. Я сомневаюсь, что им хватит сил и средств дотянуться до административных границ Донецкой области.



— Угроза открытого вступления в войну Беларуси все еще актуальна?



— Угроза есть, я бы оценил ее 50/50. Сейчас, до 8 июля, пока проводятся учения по развертыванию и отмобилизованию, в этот период никто не наступает. Невозможно организовать две задачи сразу. Поэтому пока идут учения, большой угрозы нет. Когда учения закончатся, мы посмотрим, сколько они смогут отмобилизовать. Они хотят 35 тысяч. Посмотрим, получится или нет. И что они будут делать с отмобилизованными. Отправят на полигон на боевое слаживание, обучение. Либо распустят по домам. Это две разные вещи. В любом случае, угроза есть. К сожалению, как бы мы не хотели, Лукашенко проводит мероприятия по подготовке своей армии к войне. С одной стороны. С другой стороны, этим же пытается оттянуть время. Поэтому на сегодняшний день вероятность остается 50/50. Сроки наступления, с учетом мобилизации, — не раньше, чем через два месяца он может объявить о готовности войска для выполнения задач по предназначению.



— По прогнозам американской и других западных разведок, война в Украине может длиться очень долго. По вашему мнению, на сколько времени она затянется?



— У России сил бездонная бочка, к сожалению. Желающих пойти за 200 тысяч повоевать пока хватает. Они ведут найм скрытой мобилизацией. Этого не хватает на резервы, но на восполнение потерь хватает. Техника ухудшается, но пока еще она есть. Поэтому, насчет резервов, армия Российской Федерации длинная в этом плане. Но вести долгосрочную войну Россия сегодня не в состоянии. Они не готовились к этой войне, не переводили экономику на военные рельсы, а сейчас это сделать невозможно. А еще, если к этому добавить действие санкций и того, что у них практически весь военно-промышленный комплекс сегодня находится в состоянии стагнации. Заводы останавливаются один за другим. Именно из-за того, что отсутствуют комплектующие. Им не с чем собирать те же танки, бронетранспортеры. Они не могут создать конечный продукт без комплектующих с запада. Импортозамещение у них не произошло в военной сфере. Поэтому Россия не может долго тянуть эту войну. Плюс самое главное — финансовое состояние самой РФ. Да, они получают миллиард в день, но казна не резиновая. И ситуация в экономике постоянно ухудшается.

