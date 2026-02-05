В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию

В оккупированном Донецке задержали и избили «депутата ДНР»

Во временно оккупированном Донецке правоохранительные органы задержали правозащитника Максима Давыдова, который защищал принудительно мобилизованных. Об этом передает ASTRA.



Как передают, к Давыдову ворвалась полиция, у него повели обыск и избили. Сейчас мужчина находится в полиции.



«Они сутра выломали ему двери, Центр по борьбе с экстремизмом, избили и привезли в ОП (отделение полиции). В ОП ему разрешили связаться со мной и он скинул мне те документы, которые они ему всучили на подпись», — рассказал один из источников.

Давыдова заставляют подписывать документы под принуждением.



Как отмечается, в мае 2025 года его оштрафовали на 45 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП) из-за комментариев, в которых он критиковал мобилизацию в регионе и называл войну в Украине «очень удобным прикрытием для реализации геноцида славян».



Ранее мы писали, что в Самаре сотрудники ФСБ задержали местного жителя, объявив его подозреваемым в сотрудничестве с украинскими спецслужбами.

Авторка новости: Каролина Гайдук, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»

