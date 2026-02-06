Российская армия оккупировала село вблизи границы на Харьковщине – DeepState

Оккупированное Дегтярное. Фото: карта DeepState

Войска России оккупировали село Дегтярное Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.



Захватчики также продвинулись возле сел Грабовское на Сумщине и Никифоровка на Донетчине.



Кроме того, россияне продвинулись вблизи села Милаевка Курской области.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала три раза.

Напомним, что российская армия пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма города Мирноград в Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко