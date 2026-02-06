Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Российская армия оккупировала село вблизи границы на Харьковщине – DeepState
06 февраля 2026, 09:25

Российская армия оккупировала село вблизи границы на Харьковщине – DeepState

Оккупированное Дегтярное. Фото: карта DeepState Оккупированное Дегтярное. Фото: карта DeepState

Войска России оккупировали село Дегтярное Харьковской области. Об этом сообщили аналитики DeepState.

Захватчики также продвинулись возле сел Грабовское на Сумщине и Никифоровка на Донетчине.

Кроме того, россияне продвинулись вблизи села Милаевка Курской области.

По данным Генерального штаба ВСУ, на Южно-Слобожанском направлении за минувшие сутки российская армия атаковала три раза.

Напомним, что российская армия пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма города Мирноград в Донецкой области.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

Места
Донецкая область Харьковская область Сумская область Курская область
ВС РФ DeepState
Война Граница Оккупация ситуация на фронте Продвижение РФ
@novosti.dn.ua

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
