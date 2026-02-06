В Белгородской области нанесли удары по российской ПВО: выведены из строя две РЛС

Днем 3 февраля дроны нанесли ряд ударов по позициям российской ПВО в Белгородской области РФ. Об этом сообщили в Телеграм-канале «Досье шпиона».



По данным канала, эти атаки были «подготовительной» работой перед ударом по энергетической инфраструктуре региона.



«Известно, что днем были нанесены удары по трем позициям мобильных радиолокационных станций. Две из них выведены из строя. Атаки совершены с использованием ударных БПЛА. Также ночью была совершена атака на позиции ПВО в селе Новоселовка. Результат неизвестен», – сказали в «Досье шпиона».

Напомним, что в январе украинские ракеты ударили по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области РФ.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко