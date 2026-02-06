В оккупированном Донецке обесточили 14 подстанций

В Киевском районе оккупированного Донецка произошло автоматическое отключение 14 трансформаторных подстанций. Об этом сообщают местные Telegram-паблики, передают «Новости Донбасса».



По предварительным данным «Юго-Западной электросетевой компании» («Донецкэнерго»), без электроснабжения остались около 1700 абонентов.



Глава оккупационной администрации Донецка Алексей Кулемзин примерно через 40 минут после появления первых сообщений заявил в своем Telegram-канале, что подача электроэнергии была восстановлена и все подстанции вновь подключены к сети.



Причины автоматического отключения официально не уточняются. Напомним, во временно оккупированном Донецке правоохранительные органы задержали правозащитника Максима Давыдова, который защищал принудительно мобилизованных.