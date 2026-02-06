ВСУ уничтожили более 24 тысяч бронемашин армии РФ

Вооружённые силы Украины уничтожили уже более 24 тысяч боевых бронированных машин российской армии. Только за минувшие сутки украинские военные ликвидировали ещё 11 единиц такой техники, доведя общее количество потерь противника до 24 007.



Об этом говорится в ежедневной сводке Генерального штаба ВСУ. Общие потери российских оккупационных войск за сутки составили около 720 человек.



Также Силы обороны уничтожили шесть танков, 39 артиллерийских систем, одну реактивную систему залпового огня, два средства противовоздушной обороны, 826 беспилотных летательных аппаратов, 162 единицы автомобильной техники и одну единицу специальной техники противника.