У берегов Стамбула обнаружен дрейфующий дрон «Шахед»

В Черном море обнаружен дрон-камикадзе. Кадр из видео

У побережья района Арнавуткёй в Стамбуле в акватории Черного моря был зафиксирован дрейфующий беспилотник-камикадзе типа «Шахед». По данным турецкого издания Yeni Şafak, обнаруженный дрон может принадлежать российской армии.



Летательный аппарат заметили в море недалеко от береговой линии. Его происхождение и маршрут полета официально не подтверждены, однако характерная форма корпуса указывает на принадлежность к дронам семейства «Шахед», которые применяются Россией.



Видео с дрейфующим беспилотником опубликовала турецкая газета Yeni Şafak со ссылкой на материалы информационного агентства IHA. На кадрах видно, как объект свободно перемещается по поверхности воды неподалеку от побережья Стамбула.

Напомним, в Румынии на пляже была обнаружена морская мина.

Авторка новости: Наталья Нестеренко, выпускающая редакторка «Новостей Донбасса»