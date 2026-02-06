Российские войска атаковали энергетику Донецкой области: часть абонентов без света

Армия РФ обстреляла энергетическую инфраструктуру в Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».



В результате атаки есть обесточенные потребители в регионе.



«Везде, где это позволяют условия безопасности, уже начаты аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее заживить всех обесточенных абонентов», – отметили в компании.

Напомним, что ночью 6 февраля беспилотник ударил по рынку в городе Краматорск на Донетчине, в результате чего возник масштабный пожар.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко