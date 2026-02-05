Большая половина освобожденных бойцов ВСУ — защитники Мариуполя

Из российского плена было освобождено 150 военных и 7 гражданских украинцев. Фото: КШВОВ

Большая часть из освобожденных 5 февраля из российского плена украинцев попала в него во время обороны Мариуполя в 2022 году. Самому младшему освобожденному из плена 23 года, самому старшему – 63.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШВОВ).

Из российского плена было освобождено 150 военных и 7 гражданских украинцев.

Среди них солдаты, сержанты и офицеры Военно-Морских Сил, Сухопутных войск, ТРО, ДШВ, Воздушных Сил, а также Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службы.

«139 освобожденных сегодня украинских граждан находились в российской неволе с 2022 года. Особенностью сегодняшнего обмена является то, что удалось вернуть домой незаконно осужденных украинцев», — отметили в штабе.

Самому молодому освобожденному украинскому бойцу исполнилось 23 года, он попал в плен в 19-летнем возрасте во время обороны Мариуполя. Российский суд незаконно приговорил его к «пожизненному заключению».

Ранее сообщалось, что 5 февраля Россия и Украина провели обмен пленными по формуле 157 на 157.