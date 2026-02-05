Премьер-министр Польши рассказал о новых пакетах оружия для Украины

Премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: пресс-служба президента Украины

Польша готовит 48-ой пакет военной помощи для Украины стоимостью 200 млн злотых. Он будет состоять из бронированной техники. Об этом сказал польский премьер-министр Дональд Туск во время совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 5 февраля.

«47-ой пакет помощи имел стоимость около 100 млн злотых. Это были в основном боеприпасы 155 мм, которые мы уже передали. Мы завершаем подготовку 48 пакета. Он будет стоить 200 млн злотых и в основном состоять из бронированной техники для украинской армии», — сказал Туск.

Говоря о возможности передачи истребителей МиГ-29, Туск отметил, что он обсудил этот вопрос с Зеленским. Польша будет работать над этим.

«Я знаю, что Украина нуждается в ПВО различного типа. В частности, определенного типа ракет. Не во всем можем помочь. Но если МиГи будут нужны, то Польша готова передать эти МиГи», — отметил Туск.

По его словам, Украина готова к взаимному обмену своих дронов на самолеты.

В свою очередь, Зеленский добавил, что проинформировал Туска во время встречи о потребностях Украины в ПВО.