Российский дрон ударил по Краматорску

Иллюстративное фото

Сегодня, 5 февраля, Краматорская громада подверглась обстрелу. Об этом сообщила городская военная администрация.

Отмечается, что в 17:05, с применением FPV-дрона с боевой частью, российские войска нанесли удар по жилому дому в частном секторе.

«Информация о пострадавших не поступала. Устанавливаем последствия атаки», — говорится в сообщении.

Напомним, в четверг, 5 февраля, российские войска авиаударом обстреляли пожарно-спасательное подразделение в Славянске Донецкой области. Были повреждены роллетные въездные ворота, остекление металлопластиковых окон, входная дверь, а также элементы подвесного потолка.