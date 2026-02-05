Су-27 точным ударом уничтожил скопление оккупантов на Харьковщине

Самолет Су-27 Воздушных Сил ВСУ нанес точный авиаудар одной управляемой бомбой GBU-62 по скоплению вражеской пехоты на Харьковщине. Видео удара опубликовали бойцы в блоге «Соняшник».
Последствия удара Су-27 по захватчикам.
На кадрах видно, как бомба поражает трехэтажное здание, где находились российские оккупанты. Удар был нанесен в селе Петропавловка.
По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 770 оккупантов, пять танков, четыре боевые бронемашины, 60 артиллерийских систем, две РСЗО, 1351 БПЛА и более 200 единиц автотехники врага.
Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»
