Су-27 точным ударом уничтожил скопление оккупантов на Харьковщине

Удар по оккупантам в Харьковской области.

Самолет Су-27 Воздушных Сил ВСУ нанес точный авиаудар одной управляемой бомбой GBU-62 по скоплению вражеской пехоты на Харьковщине. Видео удара опубликовали бойцы в блоге «Соняшник».

Последствия удара Су-27 по захватчикам.

На кадрах видно, как бомба поражает трехэтажное здание, где находились российские оккупанты. Удар был нанесен в селе Петропавловка.



По данным Генштаба, за минувшие сутки ВСУ уничтожили 770 оккупантов, пять танков, четыре боевые бронемашины, 60 артиллерийских систем, две РСЗО, 1351 БПЛА и более 200 единиц автотехники врага.

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»