Взрыв на ТЭЦ в Чите оставил десятки тысяч жителей без света

Момент взрыва на ТЭЦ-1 в Чите.

Момент взрыва на ТЭЦ-1 в Чите, из-за которого десятки тысяч жителей остались без электроэнергии и отопления, попал на видео. Кадры опубликовали российские Telegram-каналы, сообщают «Новости Донбасса».

Момент вибуху на ТЕЦ, який залишив десятки тисяч орків у Читі без світла та опалення.

На кадрах видно, що спочатку стався потужний яскравий спалах, за яким було ще кілька — з невеликими іскрами. Аварія сталася після того, як розумні рукожопи вирішили в 30+ градусний мороз… pic.twitter.com/ibJPoBHg4O — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) February 5, 2026

На записи видно яркую первую вспышку, за которой последовали несколько небольших искр. Авария произошла после испытаний нового турбогенератора на ТЭЦ-1 — вышел из строя разрядник высоковольтной линии, сообщил директор филиала «Читинская Генерация» Андрей Чебыкин.



Сейчас ТЭЦ-1 возобновила работу и функционирует в штатном режиме. Ранее сообщалось, что из-за аварии полгорода и пригородов остались без энергии при морозе до −30°C.