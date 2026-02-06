В двух районах Киева ввели спецграфик отключений света

В Днепровском и Дарницком районах Киева для части жителей, оставшихся без отопления после последнего ракетного удара, введён специальный режим электроснабжения. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале группы ДТЭК.



Электроэнергию в этих районах будут отключать только в определённые часы:

с 8:00 до 11:00 и с 18:00 до 21:00.



В энергокомпании отметили, что специалистам удалось максимально расширить возможности подачи света в жилые дома. При этом энергетики предупреждают: из-за серьёзной нагрузки на сети возможны аварийные ситуации, особенно если жильцы одновременно включают бойлеры и обогреватели. Поэтому киевлян просят использовать мощные электроприборы поочерёдно.



Напомним, 3 февраля 2026 года Россия нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины на фоне сильных морозов. В момент атаки температура воздуха в Киеве опускалась до –20°C.



Мэр столицы Виталий Кличко сообщил, что специалисты изучили характер повреждений оборудования объекта критической инфраструктуры, одной из целей атаки стала Дарницкая ТЭЦ.



Именно она обеспечивала теплоснабжение более 1100 многоэтажных домов в Дарницком и Днепровском районах. Чтобы избежать размораживания систем, утром 3 февраля в этих домах была слита вода из сетей отопления.