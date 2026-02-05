ВСУ нанесли удар по полигону «Капустин Яр»: ночные пуски FP-5 «Фламинго» на видео

Пуск крылатых ракет FP-5 «Фламинго».

В сети появились кадры ночных боевых пусков крылатых ракет FP-5 «Фламинго». Видео опубликовал военный Telegram-канал «Полковник ГШ».



Автор отмечает, что поражение объектов российскими ЗРК для таких ракет почти не составляет проблемы и считает, что их нужно применять комплексно, по проверенным коридорам.



Ранее сообщалось, что украинские ракеты ударили по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области. OSINT-сообщество «КиберБорошно» указало, что на площадках №105 и №28 не зафиксировано прямого поражения от FP-5, но есть следы ударов БПЛА.



Позже аналитики подтвердили: во время атак БПЛА было поражено две здания комплекса предстартовой подготовки баллистических ракет средней и межконтинентальной дальности на площадке №105.



Напомним, СБУ и ГУР Украины уничтожили одну из трёх ракет «Орешник» на полигоне «Капустин Яр».

Автор: Шевченко Олег, выпускающий редактор «Новостей Донбасса»