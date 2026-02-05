Украина, РФ и США обсудили методы внедрения перемирия — Умеров

Члены украинской делегации на втором раунде трехсторонних переговоров между США, Россией и Украиной в Абу-Даби. Фото: МИД ОАЭ

Делегации России, Украины и США провели в Абу-Даби широкие обсуждения нерешенных вопросов, в частности методов введения перемирия и мониторинга прекращения военных действий.

Об этом говорится в коммюнике по итогам трехсторонних мирных переговоров, текст опубликовал глава украинской делегации, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Рустем Умеров.

«4–5 февраля делегации Соединенных Штатов Америки, Украины и Российской Федерации провели в Абу-Даби вторые трехсторонние переговоры с целью продвижения усилий по прекращению войны в Украине. Обсуждения носили конструктивный характер и были сосредоточены на путях создания условий для достижения прочного мира. Делегации достигли соглашения, согласно которому Российская Федерация и Украина осуществят взаимное освобождение 157 военнопленных. Это первый обмен за последние пять месяцев», — сказано в сообщении.

Переговорные группы договорились проинформировать свои власти и продолжить трехсторонние переговоры в течение ближайших недель.

Ранее сообщалось, что Россия и Украина сегодня провели обмен пленными по формуле 157 на 157. Домой вернулись солдаты, сержанты и офицеры. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.