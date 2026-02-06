Удар ВСУ оставил без света часть Брянской области

В результате удара Вооружённых сил Украины по Брянской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, информацию также распространило издание ASTRA.



По словам главы области, атака носила комбинированный характер. Украинская сторона якобы применила реактивные системы залпового огня HIMARS и беспилотники самолётного типа.



«ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области, нанеся целенаправленный удар с использованием РСЗО и БПЛА. В результате несколько населённых пунктов Клинцовского района остались без электроснабжения», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.



Ранее в сети появилось видео взрыва на ТЭЦ-1 в Чите, после которого десятки тысяч жителей города остались без света и отопления в условиях сильных морозов.