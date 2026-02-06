Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
Удар ВСУ оставил без света часть Брянской области
06 февраля 2026, 10:30

Удар ВСУ оставил без света часть Брянской области

В результате удара Вооружённых сил Украины по Брянской области были повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз, информацию также распространило издание ASTRA.

По словам главы области, атака носила комбинированный характер. Украинская сторона якобы применила реактивные системы залпового огня HIMARS и беспилотники самолётного типа.

«ВСУ вновь атаковали объекты энергетической инфраструктуры Брянской области, нанеся целенаправленный удар с использованием РСЗО и БПЛА. В результате несколько населённых пунктов Клинцовского района остались без электроснабжения», — написал Богомаз в своём Telegram-канале.

Ранее в сети появилось видео взрыва на ТЭЦ-1 в Чите, после которого десятки тысяч жителей города остались без света и отопления в условиях сильных морозов.

ТЕГИ

Места
Брянская область
Прочее
HIMARS удар БПЛА

Другие публикации

@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
22:46
Лишили домов и выдали за гуманитарную миссию: беженцев Донбасса завезли в Мелитополь
16:55
На оккупированных территориях Украины впервые будут «выбирать» депутатов в Госдуму РФ
16:45
Оккупационные власти Луганщины судят бойца ВСУ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
17:39
В группировке «ДНР» запретили публикацию последствий атак дронов ВСУ
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
все новости
12:32
Российские войска атаковали энергетику Донецкой области: часть абонентов без света
11:31
Армия РФ ударила по Славянской ТЭС: сообщают, что упала часть трубы
11:14
В Москве стреляли в первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева: сообщают, что генерал РФ в тяжелом состоянии
10:30
Удар ВСУ оставил без света часть Брянской области
10:28
Атака на Славянск: «шахеды» разрушили дом, спасатели тушили пожар
09:50
Беспилотник ночью ударил по рынку в Краматорске: возник масштабный пожар
09:49
ВСУ уничтожили более 24 тысяч бронемашин армии РФ
09:25
Российская армия оккупировала село вблизи границы на Харьковщине – DeepState
08:43
«Шахеды» ночью атаковали Славянск: повреждены дома
23:58
Премьер-министр Польши рассказал о новых пакетах оружия для Украины
22:41
Большая половина освобожденных бойцов ВСУ — защитники Мариуполя
21:54
Россия сократила количество атак на фронте из-за блокирования Starlink — СМИ
21:07
Российский дрон ударил по Краматорску
20:25
Украина, РФ и США обсудили методы внедрения перемирия — Умеров
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
19:50
Создателя сайта «Миротворец» внесли в список «террористов и экстремистов» РФ
19:30
ВСУ нанесли удар по полигону «Капустин Яр»: ночные пуски FP-5 «Фламинго» на видео
19:12
Кабмин утвердил обновленный состав заместителей в Министерстве обороны Украины
18:35
Трамп заявил, что Украина и Россия чрезвычайно близки к завершению войны
18:28
Военнослужащий, которого три года считали погибшим, вернулся живым из плена
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА «Шахеды» ночью атаковали Славянск: повреждены дома
06 февраля, 08:43
Пуск крылатых ракет FP-5 «Фламинго». ВСУ нанесли удар по полигону «Капустин Яр»: ночные пуски FP-5 «Фламинго» на видео
05 февраля, 19:30
Момент взрыва на ТЭЦ-1 в Чите. Взрыв на ТЭЦ в Чите оставил десятки тысяч жителей без света
05 февраля, 18:00
В Черном море обнаружен дрон-камикадзе. Кадр из видео У берегов Стамбула обнаружен дрейфующий дрон «Шахед»
05 февраля, 16:00
Северокорейская САУ «Коксан» на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео На оккупированной Луганщине ВСУ поразили северокорейскую САУ «Коксан», которая вела огонь в направлении Купянска
05 февраля, 15:37
Удар по оккупантам в Харьковской области. Су-27 точным ударом уничтожил скопление оккупантов на Харьковщине
05 февраля, 15:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор