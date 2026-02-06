Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе
В Москве стреляли в первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева: сообщают, что генерал РФ в тяжелом состоянии
06 февраля 2026, 11:14

В Москве стреляли в первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева: сообщают, что генерал РФ в тяжелом состоянии

Первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев. Фото: российские СМИ Первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев. Фото: российские СМИ

6 февраля в Москве совершили покушение на убийство первого заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

В доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Российского генерала госпитализировали в одну из московских больниц.

В прокремлевском Телеграм-канале Shot заявили, что неизвестный трижды выстрелил в спину Алексееву.

«Покушение произошло в момент, когда офицер выходил из квартиры на 24 этаже. Киллер караулил на лестничной клетке. Он находился этажом выше, где ждал, когда офицер выйдет из квартиры. «Скорую» ему вызвали соседи, которые услышали выстрелы, а затем – громкие крики. Жильцы дома рассказали, что весь этаж после покушения был залит кровью. Тремя выстрелами ему задело жизненно-важные органы. Его состояние оценивается как тяжелое», – сказали в Shot.

Владимир Алексеев родился в Винницкой области. По данным ГУР, генерал РФ отвечает за разведывательное обеспечение российской агрессии против Украины, организацию подготовки исходных данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по украинской территории, в частности по гражданским объектам, легализацию российского присутствия на оккупированных территориях путем организации «референдумов» – создание фейковой «Херсонской народной республики».

Напомним, что ВСУ ликвидировали актера известных российских сериалов Николая Ткаченко, который воевал против Украины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко

ТЕГИ

Люди
Владимир Алексеев
Места
Москва
Организации
Гру Минобороны РФ
Прочее
Стрельба Война раненые
@novosti.dn.ua

СТАТЬИ

Тотальная паспортизация мобильной связи на оккупированных территориях: Новые ограничения абонентов граничат с абсурдом
И это еще не предел: российские законодатели готовят новые ужесточения правил пользования услугами мольной связи и интернета. Доходит до абсурда: в РФ хотят, чтобы сограждане дорожили своей SIM-картой, как и…паспортом.
28 января 2026, 18:43
НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
14:28
В оккупированном Донецке задержали и избили правозащитника, который критиковал мобилизацию
12:10
Силы обороны поразили логистический хаб оккупантов в районе Макеевки
11:16
Москва настаивает на «признании Донбасса» всеми странами мира
10:31
На Луганщине оккупанты запускают конфискацию паев
10:09
В оккупированном Мариуполе произошло аварийное отключение электроэнергии: без света осталась почти тысяча абонентов
10:05
Оккупированную Луганскую область атаковали БПЛА: есть пострадавшие
22:46
Лишили домов и выдали за гуманитарную миссию: беженцев Донбасса завезли в Мелитополь
16:55
На оккупированных территориях Украины впервые будут «выбирать» депутатов в Госдуму РФ
16:45
Оккупационные власти Луганщины судят бойца ВСУ
15:00
Дети под давлением военкоматов: в оккупации расширят основания для лишения гражданства
13:40
ВСУ поразили склады боеприпасов россиян на захваченной Донетчине
12:15
В РФ обсуждают судьбу недвижимости украинцев, выехавших из оккупации
18:57
В оккупированном Донецке на машины жителей клеили портреты ликвидированного боевика «Моторолы»
11:44
На оккупированной Донетчине массово пропадает мобильная связь
16:29
Силы обороны Украины поразили военные объекты оккупантов в Донецкой и Запорожской областях
13:50
РФ запустила добычу золота на оккупированной Луганщине
17:39
В группировке «ДНР» запретили публикацию последствий атак дронов ВСУ
22:30
Пенсионеры-переселенцы, которых на учете более 1,3 миллиона, массово остались без пенсий в январе, — Лубинец
13:09
Силы обороны поразили ЗРК «Оса» и ряд логистических объектов российских оккупантов в Запорожской области
все новости
12:32
Российские войска атаковали энергетику Донецкой области: часть абонентов без света
11:31
Армия РФ ударила по Славянской ТЭС: сообщают, что упала часть трубы
11:14
В Москве стреляли в первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева: сообщают, что генерал РФ в тяжелом состоянии
10:30
Удар ВСУ оставил без света часть Брянской области
10:28
Атака на Славянск: «шахеды» разрушили дом, спасатели тушили пожар
09:50
Беспилотник ночью ударил по рынку в Краматорске: возник масштабный пожар
09:49
ВСУ уничтожили более 24 тысяч бронемашин армии РФ
09:25
Российская армия оккупировала село вблизи границы на Харьковщине – DeepState
08:43
«Шахеды» ночью атаковали Славянск: повреждены дома
23:58
Премьер-министр Польши рассказал о новых пакетах оружия для Украины
22:41
Большая половина освобожденных бойцов ВСУ — защитники Мариуполя
21:54
Россия сократила количество атак на фронте из-за блокирования Starlink — СМИ
21:07
Российский дрон ударил по Краматорску
20:25
Украина, РФ и США обсудили методы внедрения перемирия — Умеров
20:08
Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях
19:50
Создателя сайта «Миротворец» внесли в список «террористов и экстремистов» РФ
19:30
ВСУ нанесли удар по полигону «Капустин Яр»: ночные пуски FP-5 «Фламинго» на видео
19:12
Кабмин утвердил обновленный состав заместителей в Министерстве обороны Украины
18:35
Трамп заявил, что Украина и Россия чрезвычайно близки к завершению войны
18:28
Военнослужащий, которого три года считали погибшим, вернулся живым из плена
все новости
ВИДЕО
Последствия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА «Шахеды» ночью атаковали Славянск: повреждены дома
06 февраля, 08:43
Пуск крылатых ракет FP-5 «Фламинго». ВСУ нанесли удар по полигону «Капустин Яр»: ночные пуски FP-5 «Фламинго» на видео
05 февраля, 19:30
Момент взрыва на ТЭЦ-1 в Чите. Взрыв на ТЭЦ в Чите оставил десятки тысяч жителей без света
05 февраля, 18:00
В Черном море обнаружен дрон-камикадзе. Кадр из видео У берегов Стамбула обнаружен дрейфующий дрон «Шахед»
05 февраля, 16:00
Северокорейская САУ «Коксан» на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео На оккупированной Луганщине ВСУ поразили северокорейскую САУ «Коксан», которая вела огонь в направлении Купянска
05 февраля, 15:37
Удар по оккупантам в Харьковской области. Су-27 точным ударом уничтожил скопление оккупантов на Харьковщине
05 февраля, 15:15
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2024 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
О насПолитика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРекламаПубличный договор