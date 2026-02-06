В Москве стреляли в первого заместителя начальника ГРУ Владимира Алексеева: сообщают, что генерал РФ в тяжелом состоянии

Первый заместитель начальника ГРУ Владимир Алексеев. Фото: российские СМИ

6 февраля в Москве совершили покушение на убийство первого заместителя начальника ГРУ, генерал-лейтенанта Минобороны России Владимира Алексеева. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.



В доме на Волоколамском шоссе неизвестный несколько раз выстрелил в Алексеева и скрылся. Российского генерала госпитализировали в одну из московских больниц.



В прокремлевском Телеграм-канале Shot заявили, что неизвестный трижды выстрелил в спину Алексееву.



«Покушение произошло в момент, когда офицер выходил из квартиры на 24 этаже. Киллер караулил на лестничной клетке. Он находился этажом выше, где ждал, когда офицер выйдет из квартиры. «Скорую» ему вызвали соседи, которые услышали выстрелы, а затем – громкие крики. Жильцы дома рассказали, что весь этаж после покушения был залит кровью. Тремя выстрелами ему задело жизненно-важные органы. Его состояние оценивается как тяжелое», – сказали в Shot.



Владимир Алексеев родился в Винницкой области. По данным ГУР, генерал РФ отвечает за разведывательное обеспечение российской агрессии против Украины, организацию подготовки исходных данных для нанесения ракетно-авиационных ударов по украинской территории, в частности по гражданским объектам, легализацию российского присутствия на оккупированных территориях путем организации «референдумов» – создание фейковой «Херсонской народной республики».

Напомним, что ВСУ ликвидировали актера известных российских сериалов Николая Ткаченко, который воевал против Украины.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко