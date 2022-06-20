В Донецке горит склад боеприпасов

В Донецке после обстрела произошел пожар на складе боеприпасов в микрорайоне «Азотный». Об этом сообщает телеграм-канал «Типичный Донецк», который опубликовал видео очевидцев.

При этом в группировке «ДНР» умалчивают, что произошел пожар именно склада боеприпасов.



Глава оккупационной администрации города Алексей Кулемзин написал в своем телеграм канале, что Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка вновь оказались под обстрелами. «Сообщается о сильном пожаре в микрорайоне Азотный», — отметил он.



Кулемзин призвал дончан находиться в укрытиях.



Глава «ДНР» Денис Пушилин в сегодняшнм интервью телеканалу «Россия 24» утверждал, что «все эти дни противник обстреливал только социальные объекты и жилые дома в Донецке, по позициям наших военнослужащих работа практически не велась». При этом он умалчивает, что военные объекты могут находиться в жилых кварталах или рядом с ними.