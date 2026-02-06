Атака на Славянск: «шахеды» разрушили дом, спасатели тушили пожар

Последвтия атаки на Славянск. Фото: Славянская ГВА

Дроны ударили по частному сектору в городе Славянск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, попадание пришлось в один из частных домов.



«Спасатели потушили пожар строительного мусора от разрушенного дома на площади 20 квадратных метров. Без пострадавших», – рассказал Балдин.

Напомним, что ночью 6 февраля «шахеды» атаковали Славянск, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко