Россия сократила количество атак на фронте из-за блокирования Starlink — СМИ

На определенных участках количество штурмов россиян уменьшилось, а на некоторых атаки вообще прекратились

По словам источников издания «Радио Свобода» в Генштабе ВСУ, российские силы уменьшили количество штурмов на фронте после блокировки SpaceX незарегистрированных терминалов спутникового интернета Starlink.

Утверждается, что на определенных участках количество штурмов уменьшилось, а на некоторых атаки вообще прекратились. При этом в сводке Генштаб ВСУ сообщили о 56 боестолкновениях на фронте за последние сутки.

Ранее Илон Маск подтвердил, что украинские власти обратились к SpaceX с просьбой ограничить РФ использование системы на фронте. После этого множество Z-каналов сообщили о массовом отключении терминалов Starlink на фронте.