Россия формализует милитаризацию школ на оккупированных территориях

Следственный комитет России усиливает своё присутствие в школах на временно оккупированных территориях Украины, подготавливая детей к службе в милитаризованных правоохранительных органах РФ. Об этом сообщает ISW.
Действующие российские военнослужащие продолжают посещать школы, общаясь с детьми и молодежью о военной службе и так называемой «защите Отечества».
По данным ISW, оккупационные администрации систематизируют милитаризацию учебных заведений в соответствии с обязательной российской программой «Основы безопасности и защиты Отечества» (ОБЗР), закрепляя идеологическое влияние на детей и подростков.
