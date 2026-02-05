9 лет назад оккупанты начали военную подготовку школьников Донецка.

Следственный комитет России усиливает своё присутствие в школах на временно оккупированных территориях Украины, подготавливая детей к службе в милитаризованных правоохранительных органах РФ. Об этом сообщает ISW.



Действующие российские военнослужащие продолжают посещать школы, общаясь с детьми и молодежью о военной службе и так называемой «защите Отечества».



По данным ISW, оккупационные администрации систематизируют милитаризацию учебных заведений в соответствии с обязательной российской программой «Основы безопасности и защиты Отечества» (ОБЗР), закрепляя идеологическое влияние на детей и подростков.