Беспилотник ночью ударил по рынку в Краматорске: возник масштабный пожар

Беспилотник ударил по рынку в городе Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.
По его словам, в результате атаки возник пожар на территории рынка.
«Спасатели работали всю ночь под угрозой повторных обстрелов, постоянно летали ударные дроны. Пожар потушили на общей площади 200 квадратных метров. Без пострадавших», – отметил спикер ГСЧС Донетчины.
Глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко рассказал, что удар зафиксировали 6 февраля в 01:30.
Устанавливаются окончательные последствия атаки.
Напомним, что ночью 6 февраля «шахеды» атаковали город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома.
Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко