Беспилотник ночью ударил по рынку в Краматорске: возник масштабный пожар

Последствия удара по рынку в Краматорске. Фото: Краматорская ГВА

Беспилотник ударил по рынку в городе Краматорск. Об этом в комментарии «Новостям Донбасса» сообщил спикер ГСЧС в Донецкой области Станислав Балдин.



По его словам, в результате атаки возник пожар на территории рынка.



«Спасатели работали всю ночь под угрозой повторных обстрелов, постоянно летали ударные дроны. Пожар потушили на общей площади 200 квадратных метров. Без пострадавших», – отметил спикер ГСЧС Донетчины.



Глава Краматорской городской военной администрации Александр Гончаренко рассказал, что удар зафиксировали 6 февраля в 01:30.



Устанавливаются окончательные последствия атаки.

Напомним, что ночью 6 февраля «шахеды» атаковали город Славянск на Донетчине, в результате чего повреждены дома.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко