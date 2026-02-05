На оккупированной Луганщине ВСУ поразили северокорейскую САУ «Коксан», которая вела огонь в направлении Купянска

Северокорейская САУ «Коксан» на оккупированной Луганщине. Фото: кадр из видео

Экипажи 429-й бригады беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ поразили северокорейскую самоходную артиллерийскую установку «Коксан» в оккупированной Луганской области. Об этом сообщили в пресс-службе бригады.



САУ вела огонь в направлении города Купянск на Харьковщине.



«Коксан» – северокорейская 170-мм САУ, которая считается одной из наиболее дальнобойных ствольных артиллерийских систем в мире.

Напомним, что украинская армия восстановила положение в Купянске.

Автор: выпускающий редактор «Новостей Донбасса» Евгений Мирошниченко