В окупованому Маріуполі повідомили про самогубство школяра: блогер, який розповів про трагедію, побоюється переслідувань

В окупованому Маріуполі загинув учень дев'ятого класу. Інформація про те, що трапилося, спочатку з'явилася в місцевих Telegram-каналах і соціальних мережах. За словами користувачів, підліток наклав на себе руки, проте офіційні коментарі відсутні.



Обставини події залишаються незрозумілими. Серед можливих причин називають цькування у школі, напружену ситуацію, а родині, і навіть психологічний тиск, пов'язаний з життям за умов воєнного часу. При цьому свідчення в соцмережах суперечать один одному: одні стверджують, що підліток мав конфлікти з однокласниками, інші — що він переживав через особисті проблеми.



Про те, що сталося, повідомив місцевий блогер. Після публікації він заявив, що побоюється можливих наслідків поширення інформації. За його словами, у місті відсутня свобода слова, а за публічне обговорення чутливих тем може бути зацікавленість з боку ФСБ. Блогер стверджує, що чекає на «візит» силовиків.



Тема активно обговорюється в Інтернеті, проте вірогідних даних про причини трагедії та реакції офіційних структур поки що немає. Подробиці представлені у відеоматеріалі «Новин Донбасу».

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»