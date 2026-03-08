Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
Росія вбила мирного жителя у Никонорівці Краматорського району
08 березня 2026, 08:53

Росія вбила мирного жителя у Никонорівці Краматорського району

Минулої доби, 7 березня, на Донеччині загинула одна людина. Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, жертвою російських обстрілів став мирний житель Никонорівки Миколаївської громади Краматорського району.

Крім того, ще десять осіб отримали поранення у Краматорську. В обласній адміністрації нагадали, що з початку повномасштабного вторгнення Росії загальна кількість жертв серед цивільного населення Донецької області досягла 4076 осіб. Ще 8994 мирних мешканців отримали поранення різного ступеня тяжкості.

При цьому уточнюється, що наведена статистика не враховує дані з Маріуполя та Волновахи, де через бойові дії та тимчасову окупацію встановити точну кількість жертв поки що неможливо.

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, Росія скинула на Краматорськ авіабомбу.

Авторка новини: Наталія Нестеренко, випускова редакторка «Новин Донбасу»

