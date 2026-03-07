РФ обстріляла Донецьку область, пошкоджено десятки будинків

Наслідки обстрілу РФ.

Станом на ранок 7 березня російські війська 22 рази обстріляли населені пункти Донеччини. Про ситуацію повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін на своїй сторінці у Facebook.



Покровський район: у селищах Грузьке та Веселе Шахівської громади пошкоджено по два будинки.



Краматорський район: у Миколаївці пошкоджено чотири багатоповерхівки, приватний будинок, дві адміністративні будівлі та автівку; у Донецькому – сім приватних будинків. У самому Краматорську зафіксовано одну загиблу та шість поранених, пошкоджено 12 багатоповерхівок, п’ять адміністративних будівель та 22 автівки. У Олександрівці – пошкоджено 13 приватних будинків, багатоповерхівку, адмінбудівлю, три гаражі, сім транспортних засобів і лінію електропередач. У Дружківці та Олексієво-Дружківці поранено по одній людині.



Бахмутський район: у Різниківці Сіверської громади пошкоджено один будинок.



Загалом із зони бойових дій евакуйовано 536 людей, серед яких 28 дітей. Ситуація залишається напруженою, а пошкодження інфраструктури продовжують фіксуватися. Нагадаємо, РФ скинула 500-кг бомбу на Краматорськ.



Автор: Олег Шевченко, випусковий редактор «Новин Донбасу»